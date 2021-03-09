Співробітникам правоохоронних органів, які прибули на місце злочину, дівчина розповіла, що 81-річна жінка нібито впала і вибила око сама.

У Пітері 25-річна модель Ірина напилася і проломила череп своїй бабусі-професору пульмонології.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash на мийці.

"25-річна Ірина - частий гість модних показів і зірка подіумів. Вдома вона, сп'яніла славою і просто сп'яніла, в пориві конфлікту почала бити жінку руками по голові і обличчю. Коли пенсіонерка вже лежала на підлозі, внучка викликала допомогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПотрібні були гроші на дозу: росіянин вбив свою дівчину в її день народження

Співробітникам правоохоронних органів, які прибули на місце злочину, дівчина розповіла, що 81-річна жінка нібито впала і вибила око сама. Однак ті затримали модель і відкрили кримінальну справу про умисне заподіяння тяжкої шкоди.

"Заслужений медик і доктор наук зараз в лікарні - у важкому стані", - наголошується в Telegram-каналі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко