Російських силовиків залучать до перевірок «несанкціонованих підключень» до водопроводу в Криму.

Російський віце-прем’єр Марат Хуснуллін, якого призначили «куратором» окупованого Криму, пояснив критичну нестачу води на півострові тим, що її «крадуть».

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Як повідомляє «Крим.Реалії», про це Хуснуллін сказав у суботу російським журналістам. За його словами, правоохоронні органи за необхідності можуть бути залучені «для контролю і перевірок несанкціонованих підключень до водопроводу» в Криму.

«Ключова проблема втрат – це крадіжка. Цим теж треба займатися, за необхідності треба залучати правоохоронні органи, потрібно взяти на контроль, звідки йде несанкціонований забір, де неправильні прилади обліку стоять, де сьогодні люди спеціально ламають або псують прилади обліку, поливають свої городи. У нас десь не вистачає води вдома, а хтось без лічильника воду ллє скільки завгодно», – цитуює Хуснулліна російське агентство ТАСС.

Він вважає, що програма з обліку і контролю таких втрат з'явиться до 1 грудня і «дасть певні результати».

Засуха в Криму: що відомо

З моменту окупації Криму Росією ситуація з водопостачанням півострова постійно погіршувалася.

Україна раніше забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

З 24 серпня в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху і обміління водосховищ почали вводити обмеження подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці і ввечері.

З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду до 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Наразі ситуація з водопостачанням в Криму близька до екологічної катастрофи.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

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Автор: Дмитро Захаров