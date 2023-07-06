Відзначається, що "палац" на рейках коштує понад 6 мільярдів рублів.

Спеціальний поїзд президента Російської Федерації Володимира Путіна коштує понад 6 мільярдів рублів. У "палаці" на рейках є хамам, спортзал, косметологічний кабінет та навіть кінотеатр.

"Спеціальним поїздом Володимира Путіна займається керівництво РЖД і десятки офіцерів Федеральної служби охорони. Нові вагони для потяга почали будувати ще під час першого президентського терміну Путіна, а останні придбання - це спеціальні вагони зі спортзалом, хамамом, баром і кінотеатром. Поїзд обійшовся бюджету мінімум в 6,8 млрд рублів", - йдеться у матеріалі центру "Досьє".

Відзначається, що вагони виготовляли на підприємстві "Циркон сервіс", а в останні роки вони будували для Путіна спортивно-оздоровчий вагон. Зазначено, що там є кабінет косметолога, Тренажерний зал і хамам, а також у вагоні встановлено необхідне сучасне медичне обладнання, щоб врятувати життя.

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"Циркон сервіс" планує побудувати також два вагони-ресторани зі спецзв'язком, "зчеп з двох службових вагонів" для відпочинку та переговорів, вагон-зал за 490,9 мільйона рублів.

Бункер Путіна в Геленджику - що відомо

Видання The Business Insider опублікувало інформацію про бункер президента Російської Федерації Володимира Путіна під Геленджиком в Краснодарському краї. Це комплекс площею 190 тисяч квадратних футів вартістю мільярд доларів, розташований на скелястій скелі з видом на Чорне море.

Підземний комплекс під палацом складається з двох окремих тунелів, з'єднаних ліфтом, що спускається на 50 метрів під землю. При цьому зазначено, що тунелі в товстому бетоні забезпечені прісною водою, облаштовані вентиляцією і протяжними кабелями, щоб підтримувати VIP-жителів протягом декількох днів або тижнів.

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