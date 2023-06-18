На жінку написала скаргу Анна Коробкова, яка, за її ж словами, вчилася цьому "ремеслу" в діда НКВСника.

Мати загиблого в Бєлгороді строковика Алла Фатхелісламова стала "жертвою" російського професійного донощика й потрапила під приціл поліції за "дискредитацію" армії РФ.

В інтерв'ю "Нова газета Європа" жінка розповіла про свого ліквідованого сина Афанасія Подаєва, якого застрелили 29 травня в Бєлгородській області. Зокрема, жінка висловилася про те, що війна - не те, що потрібно Росії.

За підсумком на неї склали протокол через скаргу Анни Коробкової. Про це Фатхелісламова розповіла порталу 72.Ru.

За словами жінки, вона точно не знає, що саме стало приводом для порушення справи. Однак скарга на неї надійшла через кілька днів після публікації інтерв'ю на YouTube.

"Приїхали [з поліції], показали на телефоні, що надійшов донос. Запитали, чому давала інтерв'ю? А вони навіть не знали, що у мене син загинув. Через пару днів приїхали до мене на роботу, привезли паперовий варіант заяви. [ ... ] Написано, мовляв, навіть під час Великої Вітчизняної війни родичі не мали права висловлюватися проти", - розповіла Фатхелісламова.

Вона зазначила, що в поліції їй пригрозили штрафом й вказали, що незабаром викличуть її до суду для подальшого розгляду справи. Жінка в шоці, що в Росії доносять навіть на тих, чиї діти загинули під час бойових дій.

Відзначається, що скарга була написана від імені Анни Коробкової. У мережі цей персонаж відомий своїм "хобі" - писати доноси на росіян.

Як зазначила сама Коробкова в одному зі своїх письмових інтерв'ю, "викриття у неї в крові". Коробкова поділилася, що майстерності писати доноси її навчив дід. Він був під час Другої світової війни інформатором НКВС. За рік пані "К" написала не менше 764 скарг. Про це стверджує вона сама.

При цьому ЗМІ зазначають, не виключено, що персонаж Коробкова - це "товариш майор", який таким чином відловлює росіян, які висловлюються проти режиму.

Події в Бєлгороді - нова загроза з боку "кадировців"

Відзначимо, що крім активного партизанського руху з боку бійців Легіону "Свобода Росії", а також "Російського добровольчого корпусу" Бєлгородська область зіткнулася з ще одним "лихом" - новою ідеєю "кадировців".

Зокрема, 13 червня стало відомо, що загін глави Чечні Рамзана Кадирова приїхав до Бєлгорода й поставив собі за мету боротися з "сатаністами та ЛГБТ". Як зазначив соратник Кадирова Адам Делімханов - загрозу бойовики вбачають в російських повстанцях з руху "РДК". Також він згадав про українське керівництво.

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