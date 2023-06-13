Також вони зібралися переходити кордон і "визволяти" український народ від сатаністів.

Нещодавно прибулі в Бєлгород кадировці зібралися боротися з "сатаністами і ЛГБТ", до числа яких вони зараховують російських повстанців з руху "РДК" і чинне керівництво України. Про це заявив близький соратник Рамзана Кадирова, депутат Держдуми Адам Делімханов.

"Підрозділ Міністерства оборони "Ахмат Захід" прибув до Бєлгорода для вирішення поставлених завдань. Упевнений, що та робота яка тут в Бєлгороді, в цілому в прикордонній зоні, проводиться проти цих сатаністських добровольчих загонів (РДК – УНІАН), вона з кожним днем буде поліпшуватися", – заявив він у відеоролику, який поширюють російські ЗМІ.

Делімханов пообіцяв не тільки знищувати загони повстанців, що перетинають кордон, а й зібрався вторгатися на українську територію.

"Де б вони не були, ми скоро будемо переходити [кордон] і знищувати їх там же. І також визволяти український народ від цього лгбтшного, сатаністського, фашистського режиму на чолі з цим лгбтшником Зеленським", - сказав Делімханов

Кадировці в Бєлгороді - що відомо

На початку червня Рамзан Кадиров заявив, що дуже переживає за жителів Бєлгородської області, де періодично спалахують бої між російськими повстанцями і урядовими військами. Правитель Чечні запропонував відправити в цей регіон своїх бойовиків, щоб вони боролися з повстанцями.

Кілька днів по тому в Бєлгород дійсно почали заходити загони кадировців, які ще в минулому році прославилися як опереткові "тікток-війська". Повстанці заявили, що тіктокерів не бояться і продовжать свої акції.

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