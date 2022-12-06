Таку ідею вони озвучують вже не вперше.

У Громадській палаті Саратовської області запропонували скидати на позиції української армії безпритульних собак.

Таку заяву зробив голова Громадської палати області Борис Шинчук, коментуючи вибухи на російських аеродромах у понеділок, 5 грудня. Він зазначив, що спочатку треба "підремонтувати літаки".

"І окрім ракет відправити в Україну бродячих собак. Потрібно скинути бродячих собак на позиції українських націоналістів! По-перше, собаки чужих не люблять, по-друге, вирішимо питання з бродячими собаками, по-третє, задовольнимо претензії зоозахисників - не вбивати тварин, по-четвертих бродячих собак і ракет в Росії для України достатньо!" - написав він у своєму Telegram-каналі.

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Раніше з аналогічною пропозицією виступив депутат з Орловської області Віктор Макаров. Він запропонував виховати безхатніх собак "для підриву танків".

Вибухи на російських аеродромах

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня на російському аеродромі Енгельс у Саратовській області пролунали вибухи. Також вночі чули вибухи на аеродромі в Рязанській області.

Відомо, що на цих аеродромах базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, які використовуються для масованих обстрілів України.

Пізніше у Міністерстві оборони РФ заявили, що вибухи сталися внаслідок того, що Україна нібито запустила по ним "безпілотні літальні апарати радянського виробництва".

А в ніч на 6 грудня невідомий безпілотник атакував аеродром в Курську, там загорівся нафтонакопичувач.

У Офісі президента України зазначили, що російська влада мала б знати, що "якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших держав, то невідомі літальні об’єкти колись повернуться у місця вильоту".

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