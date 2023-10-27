Фальшиві Міг-31 можна відрізнити за відсутністю тіней.

Росіяни продовжують малювати фальшиві літаки на своїх аеродромах, цього разу зображення несправжніх Міг-31 було помічено на аеродромі Бельбек. Відповідні супутникові фото опублікував OSINT-дослідник MT Anderson.

Коментуючи фотографії, він зазначив, що на світлині видно різні винищувачі/штурмовики: ймовірно Су-27/30/34, і в тому числі чотири літаки МіГ-31.

"Додаткові чотири МіГ-31 намальовані на стоянці – зверніть увагу на явну відсутність тіней", - вказав аналітик.

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Також він зазначив, що ВПС Росії використовують ангари для приховування/захисту літаків.

Росіяни малюють літаки на аеродромах

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни намалювали стратегічні бомбардувальники Ту-95 на аеродромі "Енгельс". Приманки зафіксував супутник компанії Planet Labs. Фотографії датовані 29 вересня. На кадрах видно дві досить реалістичні двовимірні приманки, намальовані на пероні аеродрому.

Таким чином у Росії намагаються захистити літаки від атак ЗСУ.

Водночас експерти зазначали, що такі "приманки" росіян можуть бути сприйняті як справжні літаки тільки на зображеннях від застарілих супутників.

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