Росіяни продовжують малювати фальшиві літаки на своїх аеродромах, цього разу зображення несправжніх Міг-31 було помічено на аеродромі Бельбек. Відповідні супутникові фото опублікував OSINT-дослідник MT Anderson.
Коментуючи фотографії, він зазначив, що на світлині видно різні винищувачі/штурмовики: ймовірно Су-27/30/34, і в тому числі чотири літаки МіГ-31.
"Додаткові чотири МіГ-31 намальовані на стоянці – зверніть увагу на явну відсутність тіней", - вказав аналітик.
Також він зазначив, що ВПС Росії використовують ангари для приховування/захисту літаків.
Росіяни малюють літаки на аеродромах
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни намалювали стратегічні бомбардувальники Ту-95 на аеродромі "Енгельс". Приманки зафіксував супутник компанії Planet Labs. Фотографії датовані 29 вересня. На кадрах видно дві досить реалістичні двовимірні приманки, намальовані на пероні аеродрому.
Таким чином у Росії намагаються захистити літаки від атак ЗСУ.
Водночас експерти зазначали, що такі "приманки" росіян можуть бути сприйняті як справжні літаки тільки на зображеннях від застарілих супутників.