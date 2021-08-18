Чоловік чекав жінок біля під'їздів, заходив з ними в будинок і душив їх пакетом.

Поліція в Москві затримала ймовірного серійного душителя.

Про це повідомляє Telegram-канал "112".

За даними кількох жителів Лосіноостровського району, чоловік чекав жінок біля під'їздів, заходив з ними в будинок і душив їх пакетом. Правоохоронні органи встановили причетність чоловіка до одного епізоду замаху на зґвалтування. При цьому відомо, що московський душитель використовував у якості зброї мотузку.

За попередніми даними, за своїми жертвами він "полював" у стані алкогольного сп'яніння.

У червні поліція вже повідомляла про затримання підозрюваного в нападі на жінок біля парку "Лосиний острів". Його спіймали після звернення в поліцію жінки, яка розповіла про те, що її намагалися зґвалтувати.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Прядко