Поліція в Москві затримала ймовірного серійного душителя.
Про це повідомляє Telegram-канал "112".
За даними кількох жителів Лосіноостровського району, чоловік чекав жінок біля під'їздів, заходив з ними в будинок і душив їх пакетом. Правоохоронні органи встановили причетність чоловіка до одного епізоду замаху на зґвалтування. При цьому відомо, що московський душитель використовував у якості зброї мотузку.
За попередніми даними, за своїми жертвами він "полював" у стані алкогольного сп'яніння.
У червні поліція вже повідомляла про затримання підозрюваного в нападі на жінок біля парку "Лосиний острів". Його спіймали після звернення в поліцію жінки, яка розповіла про те, що її намагалися зґвалтувати.