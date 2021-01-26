Поруч з тілом жінки, яке пролежало там близько години, знайшли сумку з документами, мобільним телефоном і ключами.

У Москві знайшли тіло 48-річної російської співачки і актриси, вокалістки поп-групи «Восток» Нателли Ас.

Про це у вівторок, 26 січня, повідомляє "Комсомольська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За даними співрозмовника видання, тіло співачки випадково знайшов перехожий під вікнами житлового будинку на вулиці Теплий Стан. Поруч з тілом жінки, яке пролежало там близько години, знайшли сумку з документами, мобільним телефоном і ключами. За попередньою версією, жінка могла впасти з пожежних сходів, розташованих на торці будинку.

"Слідів насильницької смерті, а також ознак волочіння або боротьби виявлено не було», - пояснило джерело.

Читайте такожУ Росії підполковник з дружиною померли під час БДСМ-оргії: їх у підгузках знайшла донька

Співробітники правоохоронних органів встановлюють всі деталі події і шукають можливих очевидців.

Нателла Ас була вокалісткою групи "Восток", відомої завдяки таким композиціям, як "Міражі", "Танець жовтого листя", "До зустрічі", "Снігова королева". Також вона знімалася в епізодичних ролях в кіно і рекламі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН