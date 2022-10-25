Втікачі від аліментів закликають перевіряти ДНК дитини, щоб "не виховувати і не оплачувати чужу дитину".

В Росії масового характеру набуло цікаве явище: безліч жінок "здають" військкоматам інформацію про своїх колишніх чоловіків, які не платять аліменти.

Про це повідомляє юридична служба 9111.

Жінки передають військкоматам адреси проживання та місця роботи призивників. Зазначається, що вони йдуть на такий крок, щоб помститися, або, щоб отримати виплату в розмірі 195 000 рублів.

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Чоловіки у свою чергу заявляють, що на фронті треба "не пузаті втікачі від аліментів, а професійні бійці". Більше того, вони кажуть, що не хочуть помирати на радість кинутим чи розведеним жінкам. Також втікачі від аліментів закликають перевіряти ДНК дитини, щоб "не виховувати і не оплачувати чужу дитину".

Мобілізація в Росії

Оголошена часткова мобілізація в Росії спричинила весільний бум: отримання повістки дозволяє розписатися у РАЦС без черги. Дослідники на основі даних РАЦС виявили, що вже в РФ мобілізували не менше, ніж 492 000 осіб.

Призвані чоловіки помирають від алкоголю у воєнних частинах, так і не доїхавши до фронту.

Також російські військкомати мобілізовують "мертвих душ".

У Новосибірську на телебаченні показали звернення воїнів ЗСУ, які закликали "мобіків" здаватися у полон. Це була чудова робота українських хакерів.