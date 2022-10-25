Російські мобілізовані побачили звернення армії України завдяки хакерам.

У вівторок, 25 жовтня, завдяки хакерам в російському Новосибірську тривалий час транслювалось звернення Збройних сил України до армії агресора з пропозицією здаватися в полон.

Про це повідомив в Telegram СтратКом Збройних сил України і показав відео.

У повідомленні сказано, що сьогодні, близько 14 години, українськими хакерами був зламаний один з провайдерів супутникового телебачення в Новосибірську. При цьому зазначається, що замість "звичного лайна від пропаганд*нів" тривалий час транслювалось звернення ЗСУ до армії агресора з пропозицією здаватись в полон і протистояти насильницькі і повальній мобілізації.

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"Шипіння упирів і вурдалаків, які окрім звернення нічого не могли дивитись було чути за сотні кілометрів", - жартують в СтратКомі.

Мобілізація в Росії 2022 та здобутки "IT-армії" України - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу озвучив плани мобілізувати близько 300 тис. осіб.

Нещодавно в РФ оголосили, що вже мобілізовано 200 тис. осіб, але 6 жовтня речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що насправді мобілізовано понад 100 тис. осіб.

Наприкінці вересня стало відомо, що українська "ІТ-армія" зламала сайт російської приватної військової компанії "Вагнера" й отримала персональні дані найманців.

Українські кіберзахисники з 29 серпня до 11 вересня паралізували роботу понад 2 400 російських онлайн-ресурсів.

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