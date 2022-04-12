Курянина, який переполошив місто, затримали.

Увечері понеділка, 11 квітня, жителі російського Курськ почали обривати телефони поліції через салют. Винуватця торжества затримали.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на прес-службу УМВС РФ по Курській області,

Городяни почали чути гучні хлопки близько 22:30 в районі курської вулиці Карла Маркса.

Серед городян почалася паніка. У поліцію почали надходити масові повідомлення про гучні звуки і хлопки.

Жителі Курська почали знімати заграву в небі на відео і публікувати в соцмережах, супроводжуючи гнівними коментарями. На одному із записів курянин розповідав, що подумав, що це обстріл місцевого аеропорту. Знімаючи салют, він вголос розмірковує - чи точно це не обстріл.

З'ясувалося, що салют запустив чоловік 1977 року народження. На тій же вулиці Карла Маркса його затримали.

"На курянина вже складено адміністративний протокол за порушення тиші і спокою громадян. Розглядається питання про притягнення його до відповідальності за недотримання протипожежних норм", - заявив старший інспектор групи зі зв'язків зі ЗМІ УМВС Росії по Курську Сергій Ружицький.

Примітно, що в області щойно був введений жовтий рівень терористичної небезпеки. Тож штраф за порушення тиші, можливо, стане не єдиним покаранням для росіянина.

Нагадаємо, раніше губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що "українські війська обстріляли з мінометів прикордонний пост в регіоні". Нібито ніхто не постраждав, а російські прикордонники придушили вогневу точку.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО попередили, що це - дезінформація.

Після стало відомо, що в Курській області з 11 квітня буде введено жовтий рівень терористичної небезпеки. Аналогічні заходи вжили ще в низці областей РФ.

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