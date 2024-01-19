Наказ Путіна посилить занепокоєння щодо амбіцій Росії на сусідні держави.

Президент Росії Володимир Путін доручив своїм чиновникам розшукати активи, які належали колишній імперії або Радянському Союзу, повідомляє видання Bloomberg.

"Розпорядження передбачає виділення коштів для проведення пошуків майна за кордоном та реєстрації прав власності Росії. У документі не зазначено розміру бюджету операції чи конкретні види майна, що розшукуються", – пише Bloomberg.

Як зазначає видання, кордони Російської імперії та СРСР колись охоплювали територію Польщі, Фінляндії, країн Балтії, України, Білорусі, Кавказу та країн Центральної Азії.

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Bloobmerg зазначає, що хоча незрозуміло, що стало поштовхом для такого наказу, інтерес Путіна до колишніх імперських володінь навряд чи зменшить занепокоєння щодо його зазіхань на інші, сусідні держави, особливо після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну поставило під загрозу європейську безпеку.

Відповідь заходу на загрозу з боку Росії

18 січня стало відомо, що президент США Джо Байден провів зустріч у Білому домі з керівництвом Конгресу й закликав швидко надати додаткове фінансування на підтримку української держави

Західні аналітики прогнозували, що якщо США зрештою відмовляться від підтримки України у розв'язаній Росією війні, вона може програти, і ця поразка матиме глобальні наслідки.

Крім того, як писало видання Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу, у НАТО готуються до великого нападу Росії на східний фланг.

У Міністерстві оборони Німеччини не прокоментували інформацію німецького видання Bild щодо підготовки НАТО до війни з Російською Федерацією, водночас підтвердили, що серйозно сприймають загрозу з боку РФ.

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