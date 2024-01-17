Опальний російський політик знову відзначився дивними "роздумами" про те, чому України не повинно бути.

Опальний заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову відзначився дивними заявами про Україну та її мешканців.

У своєму Telegram-каналі Медведєв опублікував "алкогольні роздуми" на тему, чому Україна небезпечна для своїх мешканців.

"Існування України смертельно небезпечне для українців. І я маю на увазі аж ніяк не лише нинішню державу, бандерівський політичний режим. Я говорю про будь-яку, абсолютно будь-яку Україну", - заявив Медведєв.

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Скандальний путінський блазень зазначив, що "наявність самостійної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом відновлення військових дій". Україну він називає "раковим новоутворенням", а українську владу нелегітимною.

На його думку, ймовірність нової сутички буде зберігатися невизначено довго - практично завжди. Більше того," існує стовідсоткова ймовірність нового конфлікту, хоч би які папірці про безпеку підписував Захід із маріонетковим київським режимом".

"Саме тому існування України є фатальним для українців. Вони практичні люди зрештою. Як би вони зараз і не хотіли смерті росіянам. Хоч би як вони ненавиділи російське керівництво. Хоч би як прагнули до міфічних Євросоюзу і НАТО. Вибираючи між вічною війною та неминучою загибеллю та життям, абсолютна більшість українців (ну хіба що за винятком мінімальної кількості відморожених націоналістів) вибере в кінцевому рахунку життя. Зрозуміють, що життя у великій спільній державі, яку вони зараз не дуже люблять, краще за смерть. Їх смерті та смерті їх близьких. І що швидше українці усвідомлюють це – то краще", - додав скандальний політик.

Погрози Медведєва

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що вони можуть використовувати ядерну зброю, якщо Україна почне знищувати пускові установки на території РФ за допомогою західної зброї.

Також він натякнув, що по прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку можуть вдарити касетними снарядами в центрі Києва, якщо останній підпише історичну безпекову угоду з Україною.

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