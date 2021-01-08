У Росії 56-річний житель Нижегородської області Віктор Самохвалов "ожив" після декількох діб перебування в морзі.
Чоловіка госпіталізували через проблеми з серцем. Лікарі до останнього боролися за його життя, але відкачати так і не змогли. Тоді бездиханне тіло Самохвалова доставили в районний морг, повідомляє Експрес Газета.
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Через три доби чоловік прокинувся і самостійно вибрався з холодильника.
"Я відчув себе погано, проблеми з серцем були років десять. Подзвонив сусідці, щоб прийшла допомогти, відкрив двері, намагався викликати швидку. Потім нічого не пам'ятаю. Отямився, страшний холод. Це був справжній жах. Коли я вибрався і вийшов до санітарів, мало не налякав їх», — розповів Самохвалов.
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