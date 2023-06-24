Найбільші російські банки різко підняли курси валют: долар у багатьох з них перевищив 90 рублів, євро - 100 рублів.

Російський рубль звалився на тлі розгортається військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

Як повідомляє РІА-Новости, найбільші російські банки різко підняли курси валют: долар у багатьох з них перевищив 90 рублів, євро - 100 рублів. Зазначалося, що найвищі курси пропонує Росбанк: 105 рублів за долар і 115 рублів за євро, найвигідніші в Промсвязьбанке - 84,87 і 93,06. В Ощадбанку - 88,33 і 94,16 рубля відповідно.

Станом на 13.30 в Москві курс обмінників на покупку долара коливається в районі 80-85 рубль/долар, а ось продають валюту обмінники по 95-100, інгда навіть по 200.

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При цьому в багатьох обмінниках і банках курс валют заморожений з учорашнього вечора.

Заколот Пригожина - що відомо

Увечері 23 червня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Шойгу і Герасимов наказали обстрілювати його найманців.

Незабаром Пригожин заявив, що піде зупиняти корумповане керівництво Міноборони РФ.

Зараз, за повідомленнями ЗМІ, "вагнерівці" захопили Ростов, йдуть військові дії, зокрема, збито кілька вертольотів ЗС РФ, які обстрілюють бунтівників.

У Росії по тривозі підняли ФСБ і кадрові війська, на вулицях багатьох російських міст, в тому числі Москви, з'явилася військова техніка, блокують дороги.

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