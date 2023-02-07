Депутат заявив, що "багато хто в Держдумі до цього схиляється".

Депутат Державної Думи Андрій Колесник запропонував ввести смертну кару за "зраду" Росії.

"За зраду цю виняткову міру покарання можна використовувати. Зараз у нас мораторій на смертну кару, хоча в законодавстві нашому вона існує. Рішення про зняття мораторію приймає не Державна Дума, а суд. Хоча багато хто в Держдумі до цього схиляється", - сказав він у коментарі журналістам.

Він зазначив, що "втікачі" з країни "нехай сидять, працюють", а за "роботу проти Росії" потрібно карати.

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"Це особисто моя думка, хоча, може бути, я і висловлю її на парламенті. Якщо людина скоїла якісь тяжкі злочини проти Росії, то і вироки можуть бути інші. І цей вирок можна виконати на території, на якій він знаходиться. Зараз же бойові дії йдуть. Так що, акуратніше б вони себе вели", - сказав член фракції "Єдина Росія".

Засудження тих, хто виїхав з РФ

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з Росії почали виїжджати люди. Друга хвиля виїзду послідувала після оголошення так званої часткової мобілізації.

Влада і самі громадяни РФ називають їх зрадниками. Раніше глава Держдуми В'ячеслав Володін запропонував підняти податки для цих людей.

Крім того, в Держдумі запропонували в кінотеатрах попереджати глядачів про те, що у фільмі знялися актори, які засудили війну.

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