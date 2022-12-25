В'ячеслав Володін зарахував громадян РФ, які виїхали з країни через війну, до зрадників.

У Російській Федерації придумали, як "здерти" гроші з тих, хто виїхав з країни. Для цієї категорії громадян планують підняти податки.

"Є ті, хто вважає, що необхідно давати преференції і пільги тим, хто залишає нашу країну, щоб вони повернулися назад. Це неправильно. Цілком зрозуміло, чому вони втекли", - написав глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі.

При цьому він заявив, що в Росію вже повернулися ті, "хто усвідомили, що зробили помилку", а інших записав у зрадники.

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"Інші повинні розуміти: переважна частина суспільства не підтримує їх вчинок - вважає, що вони зрадили свою країну, рідних і близьких. Правильно преференції для залишили Російську Федерацію скасувати і ввести для них підвищену ставку оподаткування. Працюємо над відповідними змінами в законодавстві", - підсумував російський політик.

Втеча росіян з Росії - що відомо

У Кремля виникли проблеми проблеми з" гарматним м'ясом " для війни з Україною. У зв'язку з цим президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, через яку майже мільйон росіян виїхали з країни.

За словами міністра внутрішніх справ Казахстану Марата Ахметжанова, понад 200 тисяч громадян Росії прибули до Казахстану з 21 вересня. Крім того, 69 тисяч осіб виїхали до Грузії, 66 тисяч до Фінляндії, близько 5 тисяч до Монголії, 3,5 тисячі до Киргизії.

У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що силовики в Російській Федерації можуть спеціально створювати інформаційні умови для націоналізації ресурсів олігархів. Кошти мають намір використовувати для фінансування військових дій.

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