Постраждалий помер у лікарні / фото depositphotos.com
В Іркутську невідомі живцем спалили безхатька в під'їзді.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Як повідомляється, інцидент стався в одній з новобудов міста. Там невідомі підпалили 63-річного безхатченка, який перебував у під'їзді.
В результаті НП чоловік отримав опіки 90% тіла і помер у лікарні.
Причина події невідома. Поліція ще не знайшла винуватців того, що сталося.
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