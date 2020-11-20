Чоловік отримав опіки 90% тіла і через кілька годин помер у лікарні.

В Іркутську невідомі живцем спалили безхатька в під'їзді.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як повідомляється, інцидент стався в одній з новобудов міста. Там невідомі підпалили 63-річного безхатченка, який перебував у під'їзді.

В результаті НП чоловік отримав опіки 90% тіла і помер у лікарні.

Причина події невідома. Поліція ще не знайшла винуватців того, що сталося.

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Автор: Катерина Лиманська