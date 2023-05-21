Прокурора МКС Каріма Хана звинувачують у "притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності".

Слідчий комітет РФ заочно висунув звинувачення прокурору і судді Міжнародного кримінального суду, які раніше видали ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженого з прав дітей Марії Львової-Бєлової.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Комітету, звинувачення висунуті прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану і судді Міжнародного кримінального суду Розаріо Сальваторе Айтале.

Дії прокурора, зокрема, кваліфіковані як "притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності". Дії судді - як "завідомо незаконне взяття під варту, а також підготовка до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин".

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Ордер на арешт Путіна - реакція РФ

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і Львової-Бєлової за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей. Тепер їх можуть затримати на території 123-х країн, які ратифікували Римський статут.

Через кілька днів після цього Слідчий комітет РФ завів на Хана і суддів МКС Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айталу і Серхіо Херардо Угальде Годінеса кримінальні справи.

Пізніше Карім Хан був оголошений РФ у карний розшук.

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