Неповнолітня дівчина розповіла, що мама змушувала її робити увесь цей час.

Москвичка впродовж трьох років продавала власну 17-річну доньку клієнтам. Дівчинка поскаржилася у соцзахист тільки зараз.

Як повідомляє російський Телеграм-канал "База", дівчина звернулася до Департаменту праці та соцзахисту Москви після сварки в сім'ї. За словами дівчини, мати з 14 років продає її чоловікам і навіть винаймає для доньки квартири в різних районах, щоб вона жила там одна.

"Але останньою краплею, як розповіла Ганна, стала БДСМ-фотосесія, яку їй спробувала влаштувати жінка", - зазначає канал.

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За версією дівчини, її мати сама займається проституцією. Сама горе-мати відкидає всі звинувачення. Вона запевняє, що свідчення доньки - наклеп, оскільки у них просто складні стосунки. Мати заявила, що її донька працює моделлю та підпрацьовує офіціанткою. Слідчі проводять перевірку, матері та доньці влаштували очну ставку.

Неадекватні росіянки: найцікавіші новини

Раніше у Володимирській області Росії мати змушувала доньку повіситися через те, що та зустрічається з українцем.

Водночас у Ставропольському країн РФ мати "мобіка" повідомила у поліцію, що її син повернувся додому, перестріляв усю сім'ю та взяв у заручники батька. Як виявилося потім, жінка просто надто захопилася алкоголем.

Втім, деякі росіянки відзначаються й за кордоном. Зокрема, в Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаяла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

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