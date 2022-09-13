Жінка кричала, що її доньку вербує хлопець з України.

У Володимирській області Росії мати змушувала доньку повіситися через те, що та зустрічається з українцем.

Про це повідомляє Telegram-канал "Боже, яке кончене".

Росіянку обурив вибір доньки, тому вона вивела її на вулицю, дала мотузку та наказала робити петлю для повішення. Дівчина плакала та просила припинити знущання, але жінка наполягала, щоб вона готувала собі знаряддя для самогубства.

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Під час майже трихвилинного відео жінка агресивно кричить, що навчить свою доньку правильно йти з життя, а потім згадує про її хлопця. Зі слів жінки очевидно, що хлопець з України.

"Можна навіть на колінах повішатися. Ти хоч би мене запитала, нах*й, як закінчити життя самогубством. Я б тобі показала, як це зробити... Україна? Зал*па! Україна. Тебе вербує п*дар кончений. Вербування", - кричить на відео жінка та змушує доньку накидувати петлю на шию.

Фінал цієї історії невідомий.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаяла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

Агресивна особа заявила, що диктатор Путін "все робить правильно" і скоро Росія простягнеться "від Москви до Мюнхена".На цьому агресія росіянки не закінчувалася. Жінка ввійшла в кураж та видала, що "українців потрібно знищувати як євреїв".

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