Втім, потім алкоголь перестав діяти і жінка зізнався, що все це їй "примарилося".

У Ставропольському країн РФ мати "мобіка" повідомила у поліцію, що її син повернувся додому, перестріляв усю сім'ю та взяв у заручники батька. Як виявилося потім, жінка просто надто захопилася алкоголем.

Як пише російський Телеграм-канал "Осторожно, новости", всю цю історію жінка придумала, надто захопившись алкоголем.

Історія розпочалася позавчора - з посиденьок батьків 28-річного "мобіка" Валентина Я. Сімейна пара - 52-річний Віктор та 46-річна Ольга - розпивала алкоголь, а ближче до ночі чоловік пішов спати.

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Жінка залишилася наодинці з алкоголем до ранку, а на світанку пішла до подруги і повідомила, що додому повернувся її мобілізований син. Він нібито перестріляв усю сім'ю і тримає під прицілом батька. Подруга зателефонувала у поліції, але до прибуття поліціянтів Ольга протверезіла, заспокоїлася і зізналася, що "розстріл" їй "примарився".

23-річна дружина "мобіка" Олена підтвердила, що він перебуває в Україні, а з батьками окупант не спілкується через те, що ті зловживають спиртним.

Неадекватні росіянки: найцікавіші новини

Раніше у Володимирській області Росії мати змушувала доньку повіситися через те, що та зустрічається з українцем.

"Можна навіть на колінах повіситися. Ти хоч би мене запитала, нах*й, як закінчити життя самогубством. Я б тобі показала, як це зробити... Україна? Зал*па! Україна. Тебе вербує п*дар кончений. Вербування", - кричала на відео жінка та змушувала доньку накидувати петлю на шию.

Втім, деякі росіянки відзначаються й за кордоном. Зокрема, в Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаяла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

Агресивна особа заявила, що диктатор Путін "все робить правильно" і скоро Росія простягнеться "від Москви до Мюнхена".На цьому агресія росіянки не закінчувалася. Жінка ввійшла в кураж та видала, що "українців потрібно знищувати як євреїв".

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