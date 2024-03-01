Опальна представниця російського МЗС заявила, що Вашингтон є агресором.

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, якщо Україна зазнає поразки у війні проти Росії, США доведеться відправляти свою армію на фронт, адже агресія Кремля піде далі. Ця заява наробила галасу в Росії.

На слова Остіна відреагувала скандальна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Вона звинуватила Вашингтон в агресії.

"Це пряма загроза Росії чи спроба вигадати відмовку для Зеленського? І те, й інше божевільно. Натомість тепер усі бачать, хто агресор – це Вашингтон", - заявила Захарова.

Загроза зіткнення РФ та США: що сказав Остін

Остін заявив, що Росія не зупинеться в Україні. Якщо Київ зазнає поразки у війні проти Москви, США доведеться відправляти свою армію на війну. Він зауважив, що у випадку військової поразки України, Путін на цьому не зупиниться. На думку Остіна, Росія продовжить військову експансію і атакуватиме суверенні території інших своїх сусідів.

"Країни Балтії справді непокояться, що вони будуть наступними. Вони знають Путіна, знають, на що він здатний. Якщо Україна впаде, я справді вірю, що НАТО опиниться у війні з Росією", – сказав очільник Пентагону.

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