Відомо, що медик помер «у своїй реанімації, в якій працював».

В Омську на 56-му році життя помер Сергій Максимишин - заступник головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги №1, де лікували опозиціонера Олексія Навального після отруєння речовиною «Новачок».

Як повідомляється на сайті установи, Максимишин працював там з 1992 року. Він керував розробкою і впровадженням методик лікування хворих з гострими порушеннями мозкового обігу, що знаходяться в критичному стані.

Про причини смерті лікаря в лікарні не розповіли. Відомо лише, що медик помер "у своїй реанімації, в якій працював".

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Що відомо про отруєння Навального

Навальному стало погано в літаку, на якому той летів з Томська до Москви. Через це повітряне судно екстрено посадили в аеропорту Омська. У штабі Навального припускають, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай.

Політика евакуювали з лікарні Омська 22 серпня. Зараз він знаходиться в німецькій клініці. 24 серпня в Німеччині підтвердили отруєння опозиціонера.

2 вересня стало відомо, що експерти з лабораторії Бундесверу виявили в організмі Олексія Навального сліди отрути з групи "Новачок". Таким чином, Навальний був отруєний нервово-паралітичною бойовою речовиною.

4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в крові, сечі і на шкірі Навального.

Європейські політики неодноразово закликали Росію розслідувати факт отруєння Навального.

4 вересня посли всіх 30 країн-членів НАТО на екстреному засіданні виступили з вимогою провести міжнародне розслідування у зв'язку з отруєнням Навального.

Що таке отрута "Новачок"

"Новачок" - це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Радянський Союз вів його розробки в 1970-і та 1980-і роки.

До групи "Новачок" входить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються "Новачок-5" і "Новачок-7". Вони у вісім разів перевершують по токсичності газ VX - найбільш отруйну з усіх штучно синтезованих людиною речовин.

"Новачок" вражає нервову систему, в результаті чого жертва отруєння не може дихати і відчуває дуже сильні болі.

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Автор: УНІАН