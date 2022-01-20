Потерпілий отримав травму голови й був госпіталізований, зазначили правоохоронці.

На Одещині чоловік разом із юнаком жорстоко побили та утримували пов'язаним 15-річного підлітка, якого звинуватили у крадіжці.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що злочин скоєно в одному із сіл Болградської об'єднаної громади.

"Зловмисники віком 32-х та 17 років побили, зв'язали та утримували 15-річного знайомого за те, що він нібито вкрав у них музичну колонку. Це трапилося у гаражі старшого за віком чоловіка, де односельці зібралися для гри в карти. Підозрювані причепилися до хлопчика, вимагаючи, щоб той зізнався у скоєному", – розповіли у главку.

Коли потерпілий почав заперечувати свою причетність до крадіжки, його побили й зв'язали. Кілька годин побитий підліток просидів зв'язаним, доки не примудрився розв'язати мотузки та втекти додому. Про те, що сталося, він відразу розповів батькові, і той звернувся до поліції.

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Потерпілий перебуває у лікарні з травмою голови, він пройде судово-медичну експертизу і за її результатами розв'язуватимуть питання подальших дій щодо зловмисників. За вчинене їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області 23-річний хлопець до смерті побив пенсіонерку табуреткою і забрав телевізор. За даними правоохоронців, підозрюваний раніше орендував у пенсіонерки житло й звинуватив її у крадіжці.

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