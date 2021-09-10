Росіянин попередньо розбив одну з вітрин та ввійшов до приміщення.

Мешканець республіки Кома, що в Росії, на п’яну голову проник у магазин ритуальних послуг, а для ліжка обрав домовину, виставлену на продаж, віко якої було відчинене для огляду клієнтів.

Про це повідомляє російське МВС.

Росіянин попередньо розбив одну з вітрин та ввійшов до приміщення. На місце події викликали правоохоронців.

Першим прибув експерт-криміналіст, але чоловік іще спав. Поряд з ним лежали 8 рулонів туалетного паперу й банка варення.

Прокинувся зловмисник уже на очах у слідчих та під поховальними квітами.

Як встановили поліцейські, правопорушником виявився 19-річний місцевий мешканець. Свій вчинок він пояснив тим, що напередодні напився й захотів спати. Саме тому вдерся у магазин ритуальних послуг й заснув у гробу.

Водночас не уточнюється, чому хлопець мав зі собою туалетний папір й варення.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за частиною першою статті 167 Кримінального Кодексу Росії – навмисне знищення чи пошкодження майна. Молодику обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд і належну поведінку.

Розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, туристка з Росії влаштувала собі пригоду на екскурсії в церкві Святого Лазаря в місті Ларнака на Кіпрі. Літня жінка навіщось залізла у саркофаг з мощами святого Лазаря - того самого, якого, згідно з Євангелієм від Іоанна, Ісус воскресив з мертвих - і застрягла.

А в Орловській області росіянин зірвав похорони місцевого жителя, заявивши, що сам хоче бути похованим на цьому місці.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова