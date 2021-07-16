Поліція проводить перевірку за фактом інциденту.

У Росії житель Набережних Човнів на дитячому майданчику помстився маленькій дівчинці за те, що його донька впала з гойдалок.

Про інцидент пише Telegram-канал Baza.

Зазначається, що діти гойдалися на гойдалках-балансирах, одна з них не втрималася, впала та вдарилася обличчям.

"Все це побачив її батько і чомусь вирішив помститися - він накричав на іншу дитину матом, велів дівчинці сісти на гойдалки, а після з силою смикнув їх вниз, щоб вона впала. Тато другої дівчинки повернувся, коли чоловік вже пішов, тому коло помсти, здається, замкнулося", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що поліція проводить перевірку за фактом інциденту.

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"За словами очевидців, він прийшов на дитячий майданчик і посадив свою чотирирічну доньку на гойдалки, де сиділа більш доросла дівчинка. Через різницю у вазі донька Шаймієва впала, а він вирішив мстити дитині", – йдеться у повідомленні.

Як пише Telegram-канал Lifeshot, чоловік з друзями прийшов на дитячий майданчик з пивом. Дружина чоловіка запевняє, що її чоловіка обмовили.

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Автор: Катерина Шварц