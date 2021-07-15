У жінки діагностовано психічне захворювання.

У місті Кам'янське Дніпропетровської області донька з психічним розладом 10 днів прожила з тілом матері.

Про інцидент пише місцевий сайт Днепр.Час з посиланням на місцеву жительку Олену Корму.

Зазначається, що тіло померлої жінки виявили поліцейські, які прибули на місце. Їх викликали після того, як в одному з багатоповерхових житлових будинків сусіди стали задихатися від смороду.

За словами місцевої мешканки запах розкладання сусіди відчули кілька днів тому. У середу, 14 липня, вони звернулися до рятувальників, проте ті перенаправили їх у поліцію.

Читайте такожПід Дніпром знайшли мертвим чоловіка, чию дитину до напівсмерті побили вдомаПравоохоронці вже на місці зв'язалися з ДСНС, проте ті не приїхали. Тому поліцейським довелося залазити у квартиру через вікно.

Там вони побачили тіло літньої жінки. Також у квартирі перебувала донька покійної, у якої діагностовано психічне захворювання.

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Автор: Катерина Шварц