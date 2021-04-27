У водоймі недалеко від станції Войбокало в Ленінградській області знайшли господарську сумку з частинами тіла.
Як повідомили в регіональному управлінні Слідчого комітету, імовірно, останки належать жінці, зниклій безвісти у квітні 2017 року.
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На думку слідчих, до злочину може бути причетний чоловік, який зараз є обвинуваченим у вбивстві у кримінальній справі, порушеній управлінням СК Росії по Ростовській області.
Порушено кримінальну справу за статтею "вбивство". Розслідування триває.
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