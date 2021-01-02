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П'яний росіянин пригрозив підірвати літак, що летів до Москви.
Читайте такожМосквич з віддаленою роботою погрожував підірвати "Ростелеком" через проблеми з мережеюПро це пише Telegram-канал Mash.
Це сталося, коли літак пролітав над Нижнім Новгородом.
Як виявилося, збурювачем спокою став 61-річний житель Підмосков'я.
"Він випив, йому цілком пристойно дало, і розум полетів. У підсумку був висунутий ультиматум: кава, три хвилини, одяг, мотоцикл. Його втихомирили, бортпровідник доповів куди слід, кримінальна справа щосили готова порушитися", - йдеться в повідомленні.
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