Неадекватного пасажира втихомирили.

П'яний росіянин пригрозив підірвати літак, що летів до Москви.

Читайте такожМосквич з віддаленою роботою погрожував підірвати "Ростелеком" через проблеми з мережеюПро це пише Telegram-канал Mash.

Це сталося, коли літак пролітав над Нижнім Новгородом.

Як виявилося, збурювачем спокою став 61-річний житель Підмосков'я.

"Він випив, йому цілком пристойно дало, і розум полетів. У підсумку був висунутий ультиматум: кава, три хвилини, одяг, мотоцикл. Його втихомирили, бортпровідник доповів куди слід, кримінальна справа щосили готова порушитися", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Шварц