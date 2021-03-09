Підозрюваною в підпалі виявилася одна з учениць освітнього закладу.

Російська студентка підпалила коледж через складні стосунки з викладачем.

Про це у вівторок, 9 березня, повідомляє прес-служба Головного управління МВС Росії по Архангельській області.

Інцидент трапився ще 27 лютого. Причиною загоряння став підпал приміщення. Підозрюваною в підпалі виявилася одна з учениць освітнього закладу.

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За підсумками оперативно-розшукових заходів зловмисниця була затримана співробітниками карного розшуку.

Встановлено, що дівчина пробралася в одне зі службових приміщень будівлі у вечірній час, склала в купу різні речі і полила їх легкозаймистою рідиною. Після підпалу підозрювана зникла з місця злочину.

Після того як спрацювала протипожежна сигналізація, в будівлю коледжу прибули пожежники і локалізували загоряння.

За словами дівчини, причиною скоєння злочину стали проблеми в спілкуванні між нею і одним із співробітників навчального закладу, в якому вона навчалася.

На цей час за фактом пожежі порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 30 і частиною 2 статті 167 («замах на підпал») КК РФ.

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Автор: УНІАН