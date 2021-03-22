Тіло 6-річного хлопчика з множинними тілесними ушкодженнями знайшли в будинку дачного селища Кудряшовський.

У Новосибірській області Російської Федерації жінка зі своїм співмешканцем до смерті побила 6-річного сина за погане читання книги.

Про це в понеділок, 22 березня, повідомляє регіональне управління Слідчого комітету Росії (СКР).

За даними слідства, ввечері 19 березня в будинку дачного селища Кудряшовський знайшли тіло 6-річного хлопчика з множинними тілесними ушкодженнями.

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Його мати і вітчим весь день розпивали алкогольні напої, а ввечері вирішили зайнятися «вихованням» сина. Вони поставили його в кут і змусили читати вголос книгу. Батькам не сподобалося, що школяр читає текст невиразно - за це вони стали бити його ногами, завдали близько 50 ударів. Хлопчик помер від травм.

За підсумками допиту підозрюваним призначили психолого-психіатричні експертизи і пред'явили звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого пунктом "в", "ж" частини 2 статті 105 ("вбивство малолітнього, вчинене групою осіб") КК РФ.

Чоловік зізнався у скоєному, проте жінка заперечує провину.

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Автор: Денис Прядко