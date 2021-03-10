За словами потерпілої, він намагався до неї домагатися.

Симоновський суд Москви вирішив не саджати за ґрати колишнього поліцейського Івана Князєва, який вистрілив у ногу 13-річній дівчинці з травматичного пістолета.

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Фігуранта визнали винним за п. «а» ч. 1 ст. 213 КК РФ (хуліганство із застосуванням насильства).

Поліцейський обстріляв школярку: передісторія

Інцидент стався 6 грудня 2020 року біля одного з будинків на суднобудівній вулиці Москви.

33-річний співробітник ППС, перебуваючи не на службі та у цивільному одязі, кілька разів вистрілив в неповнолітню дівчинку.

Повідомлялося, що постраждалій 13 років, її звуть Софія. За її словами, стріляв знайомий сім'ї Іван, який намагався до неї домагатися.

Нібито поліцейський був гостем, якого батько та мати дівчинки запросили у свою квартиру на застілля. У якийсь момент, після дози спиртного, він вирішив спуститися на вулицю «подихати» і покликав з собою доньку господаря. На вулиці він став до неї приставати, та виник конфлікт.

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Автор: Катерина Шварц