Поліцейський обстріляв школярку / скріншот
Симоновський суд Москви вирішив не саджати за ґрати колишнього поліцейського Івана Князєва, який вистрілив у ногу 13-річній дівчинці з травматичного пістолета.
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Фігуранта визнали винним за п. «а» ч. 1 ст. 213 КК РФ (хуліганство із застосуванням насильства).
Поліцейський обстріляв школярку: передісторія
- Інцидент стався 6 грудня 2020 року біля одного з будинків на суднобудівній вулиці Москви.
- 33-річний співробітник ППС, перебуваючи не на службі та у цивільному одязі, кілька разів вистрілив в неповнолітню дівчинку.
- Повідомлялося, що постраждалій 13 років, її звуть Софія. За її словами, стріляв знайомий сім'ї Іван, який намагався до неї домагатися.
- Нібито поліцейський був гостем, якого батько та мати дівчинки запросили у свою квартиру на застілля. У якийсь момент, після дози спиртного, він вирішив спуститися на вулицю «подихати» і покликав з собою доньку господаря. На вулиці він став до неї приставати, та виник конфлікт.
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