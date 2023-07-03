Загоряння сталося в Хімках.

У Московській області спалахнула масштабна пожежа. Загоряння сталося на складі в підмосковних Хімках.

Як пише російський пропагандистський ресурс ТАСС, загоряння підтвердили в прес-службі обласного главку МНС РФ. Зазначається, що вогонь охопив 400 квадратних метрів складських приміщень.

Водночас російське медіа "РБК" повідомляє, що горить нежитлова будівля на вулиці Некрасова, д.2. У прокуратурі Підмосков'я уточнили, що пожежа сталася в будівлі колишньої меблевої фабрики.

Пожежі в Росії: останні новини

Увечері 20 червня в Підмосков'ї сталася пожежа у місті Волоколамськ. Загоряння виникло на підприємстві з виробництва дерев'яних палет. Вогонь поширився на площу 6 тисяч квадратних метрів.

9 червня повідомлялося про пожежу на залізничній станції в Уфі. Там спалахнув склад з паливом. У російському МНС відзначали, що горить близько 60 кубометрів паливно-мастильних матеріалів.

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