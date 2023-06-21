Горить цех з виробництва дерев'яних палет.

Увечері у вівторок, 20 червня, в російському місті Волоколамськ почалася пожежа на підприємстві з виробництва дерев'яних палет.

У Міністерстві Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих заявили, що вогнем охоплена площа розміром 6 тисяч квадратних метрів, на місці працюють рятувальники.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що пожежа виникла на території підприємства "Паллетрейд" на Ямській вулиці. Великий стовп диму видно з різних районів міста.

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Пожежі на території РФ: останні новини

Вчора стало відомо, що в Котовську Тамбовської області стався вибух на пороховому заводі, де виробляють піроксилінові порохи для стрілецької зброї, гранат, пострілів гранатометів та боєприпасів. За даними ЗМІ, загинули п'ятеро людей, ще 12 - отримали поранення.

У квітні в Забайкальському краї загоряння на меблевому комбінаті призвело до масштабної пожежі. Вогонь пошкодив житлові будинки.

А в березні горів Науково-виробничий комплекс в місті Араміль Свердловської області. Тоді полум'я охопило близько 4 тисяч квадратних метрів.

Також пожежа виникла на території Пермського заводу імені Дзержинського, де виробляють радіовибухачі та інші комплектуючі для бойових частин ракет.

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