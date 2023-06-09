Одна людина постраждала під час пожежі на складі паливно-мастильних матеріалів недалеко від залізничного вокзалу Уфи.

У Росії на залізничній станції в Уфі загорівся склад з паливом. Одна людина постраждала, вона у важкому стані.

Як пише пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на МОЗ Башкирії, одна людина постраждала під час пожежі на складі паливно-мастильних матеріалів недалеко від залізничного вокзалу Уфи. Вона знаходиться у важкому стані.

У МНС заявили, що горить близько 60 кубометрів паливно-мастильних матеріалів. Пожежі присвоїли третій, підвищений ранг. Його гасять 17 одиниць техніки, пожежний потяг і катер.

Пожежі на території РФ - деталі

25 травня вночі в Москві диміла будівля Міністерства оборони РФ. Місцеві жителі повідомили про дим біля будівлі на Фрунзенській набережній і "їдкий запах пластику".

У той час, як російські окупанти атакували українську столицю десятками безпілотників, на Ільському НПЗ в Краснодарському краї РФ було "неспокійно". Як повідомляє російський Telegram-канал Shot, близько 2 години ночі на підприємство був здійснений "наліт БПЛА". За інформацією каналу, в результаті атаки на території НПЗ спалахнула пожежа.

Вас також можуть зацікавити новини: