Гасили пожежу 97 росіян, 31 одиниця техніки.

Ліквідація пожежі на нафтобазі в російському Воронежі зайняла понад 12 годин.

Як інформує МНС Росії, внаслідок пожежі знищено вогнем резервуар 5000 кубометрів з авіаційним гасом на площі 800 квадратних метрів. Постраждалих нібито немає, пожежу ліквідували о 00:40 в неділю. Гасили пожежу 97 росіян, 31 одиниця техніки.

Нагадаємо, що нафтобаза спалахнула внаслідок маршу "вагнерівців" на Москву. Також у Воронезькій області була стрілянина і вибухи - авіація ЗС РФ бомбила колони ПВК "Вагнер" і могла випадково влучити в нафтобазу.

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Втрати Росії під час бунту ПВК "Вагнер"

Внаслідок заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та його найманців в Росії загинуло від 13 до 20 військових. Такі дані наводять різні провоєнні медіа та телеграм-канали країни-агресорки.

Російська авіація втратила 7 гвинтокрилів і 13 осіб екіпажу.

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