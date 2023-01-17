Пригожин продовжує робити "вкиди" в інформаційному просторі, спрямовані на підрив довіри до Міноборони та Путіна, кажуть аналітики.

В Кремлі намагаються підірвати вплив очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Зокрема, Пригожина публічно звинувачують у навмисному висвітленні конфлікту між Міноборони РФ і "Вагнером", зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни.

"Кремль продовжує публічно оскаржувати заяви очільника "Вагнера" Євгена Пригожина про те, що війська "Вагнера" несуть виключну відповідальність за захоплення Соледара Донецької області 12 січня. Президент Росії Володимир Путін приписав успіх на передовій Міністерству оборони (МО) Росії та планам генштабу. … Заява Путіна транслювалася в прямому ефірі на контрольованому державою телебаченні і, ймовірно, була навмисною спробою підірвати вплив Пригожина в російському інформаційному просторі, враховуючи, що Путін раніше утримувався від коментарів щодо тактичних досягнень в Україні", – йдеться в звіті.

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Аналітики також зауважують, що Путін також намагався продемонструвати, що він зберігає контроль над традиційними російськими ЗМІ, тоді як Пригожин продовжує нарощувати аудиторію в Telegram та інших соціальних мережах.

"Міноборони Росії, у свою чергу, також продовжувало повідомляти про те, що десантно-штурмові загони Південного військового округу (ПВК) РФ і російські повітряно-десантні війська атакують українські позиції в районі Бахмута, і, ймовірно, навмисно не згадувало про війська Вагнера у своєму щоденному брифінгу 15 січня", – акцентують в ISW.

Водночас, кажуть експерти, речник Кремля Дмитро Пєсков опосередковано звинуватив Пригожина в навмисному висвітленні конфлікту між Міноборони РФ і Вагнером в російському інформаційному просторі.

"Пєсков намагався спростувати повідомлення про конфлікт між Пригожиним і Міноборони Росії, який триває, заявивши 16 січня, що ці повідомлення є "продуктом інформаційних маніпуляцій". Однак Пєсков додав, що хоча більшість таких маніпуляцій походить від "ворогів" Росії, у Кремля є "друзі", які також поводяться подібним чином. Заява Пєскова, можливо, була мовчазно спрямована проти Пригожина, чия критика російського Міноборони стає все більш нахабною", – йдеться в звіті.

Пригожин тим часом продовжує зусилля, спрямовані на те, аби підірвати довіру до російського МО та путінських дійових осіб.

"Пригожин прямо відповів на заяву Пєскова в інтерв'ю про конфлікт Міноборони та Пригожина, заявивши, що у нього немає причин не довіряти Пєскову. Пригожин міг би легко спростувати повідомлення про конфлікт, але продовжив свою тактику використання навмисно нечітких повідомлень, щоб викликати більше дискусій у російському інформаційному просторі, зрештою спрямованих на підрив довіри до Міноборони та Путіна", – наголошують аналітики.

Чвари в РФ - конфлікт Кремля та Євгена Пригожина

Днями російські ЗМІ повідомляли, що очільник ЧВК "Вагнера", на яку значною мірою покладається російська влада під час війни проти України, Євген Пригожин підриває режим Путіна та хоче створити свою політичну силу, яка матиме на меті відродження Російської імперії.

Наразі Пригожин та Міноборони РФ наввипередки звітують про захоплення Соледара на Донеччині. Водночас українська сторона повідомляє, що Збройні сили України тримають оборону міста та на підступах до нього. На цьому тлі голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин розпочав публічну конфронтацію з російським Міноборони.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв. що Пригожин намагається показати, що його найманці ефективніші за російську армію, і прагне отримати винагороду за захоплення Соледара. Тільки протягом доби Соледар обстріляли 134 рази і було 38 бойових зіткнень.

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