Дві з цих армій приватні. Ними керують Кадиров і Пригожин.

В Росії діє вже три армії, і скоро до них приєднається четверта. Щонайменше дві з цих армій - приватні.

"На сьогодні в Росії діє три армії, дві з яких, це приватні армії Пригожина та Кадирова, скоро до них приєднається ще одна армія і це говорить про те, що ситуація війни в Росії вже не є централізованою. Вона виходить з під контролю і приватні армії Пригожина та Кадирова - це ж не від хорошого життя", - заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю NV.

На його переконання, децентралізація армії означає відсутність довіри до армії. Данілов зауважив, що в Україні нема і бути не може приватних армій.

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"Тому що в нас єдиний верховний головнокомандувач, в нас єдиний головнокомандуючий, в нас нема такого, що в когось є своя армія. До того ж, я продовжую думати, що Путін боїться Рамзана Кадирова до смерті, бо його батька вбили люди Путіна, і я думаю, що якщо Кадиров шанує закони свого народу він має помститися Путіну", - пояснив він.

За його словами, на черзі створення четвертої армії в Росії. Данілов уточнив, що свою армію найближчим часом створять силові структури РФ.

Внутрішні чвари в РФ

У Росії поступово назріває внутрішній розкол. Аналітики впевнені, що для Путіна наступник - питання виживання. У Росії можуть пробачити вождю все що завгодно, крім військової поразки.

Також була інформація, що олігарх Пригожин підриває режим Путіна. За даними російських ЗМІ, Пригожин хоче створити свою політичну силу, яка матиме на меті відродження Російської імперії.

Тим часом між Міноборони РФ та приватною військовою компанією "Вагнер" вже кілька місяців триває протистояння. Воно загострилося зараз, коли Пригожин та Міноборони наввипередки звітують про захоплення Соледара. Втім, місто досі стоїть.

Вчора ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин чи не вперше публічно вступив у конфронтацію з російським Міноборони. Він заявив, що у його найманців "постійно намагаються вкрасти перемогу", натякаючи на повідомлення відомства про нібито захоплення українського Соледару.

Міністр Резніков заявив, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається показати, що його найманці ефективніші за російську армію. Його цікавить грошова винагорода за захоплення Соледара.

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