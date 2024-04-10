За даними ЗМІ, загроза дуже висока.

Через повінь в Орську може затопити стаціонарну надгоризонтну радіолокаційну станцію великої дальності "Воронеж М".

Про це пише російський проект ВЧК-ОГПУ, посилаючись на джерела. За їхніми даними, роботу станції, розташованої неподалік від селища Кумак, уже зупинено. Через відключення РЛС виникли проблеми з відстеженням пусків міжконтинентальних балістичних ракет на південному напрямку.

"Загроза остаточного затоплення РЛС "Воронеж" дуже висока. Якщо це станеться, то відновити радіолокаційну "дірку" швидко не вийде, знадобиться щонайменше кілька років", - ідеться в повідомленні.

Станцію "Воронеж-М" в Оренбурзькій області ввели в експлуатацію в грудні 2017 року. Її дальність - 6000 км.

Повінь в Орську: останні новини

Нагадаємо, 5 квітня в Орську прорвало дамбу, влада оголосила про екстрену евакуацію з кількох районів. Ситуація погіршувалася, пізніше вода дісталася до Оренбурга.

За даними російських ЗМІ, під час повені загинуло щонайменше п'ятеро людей. Також місцеві жителі скаржаться на мародерів. Учора ввечері стало відомо, що примусову евакуацію ввели і в Курганській області.

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