ВІн створив затор на дорозі.

У Москві посеред жвавого шосе помітили чоловіка без штанів і трусів, який просто дивився в далечінь.

Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Що там в Москві?".

На записі видно, що чоловік стоїть перед автомобілем в одній зі смуг руху.

При цьому він значно ускладнив рух іншим автомобілям.

"Гола медитація зараз в моді?" - йдеться у підписі до посту.

У коментарях підписники поставилися до курйозного інциденту з почуттям гумору. Не обійшлося і без жартів про 3 вересня.

"Вересень жорстокий", "Прийшло усвідомлення того, що навколо занадто багато метушні", "Приймає парад!", "Він просто посттравмат зловив від третього вересня", "Дивиться в щасливе майбутнє", - коментували в мережі.

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Автор: Денис Прядко