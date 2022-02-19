Пентагон підтверджує збільшення чисельності військ РФ навколо України.

Російський президент Володимир Путін дав старт навчанням сил "стратегічного стримування" з пуском балістичних ракет із ситуативного центру у Кремлі.

Про це повідомляє російський Интерфакс.

Напередодні стало відомо, що в суботу пройдуть російські навчання сил стратегічного стримування з пусками балістичних і крилатих ракет.

До маневрів залучили Військово-космічні сили, Південний військовий округ, Ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Чорноморський флоти.

За останніми даними розвідок, протягом останніх тижнів чисельність сконцентрованих військ Росії збільшилась до майже 200 тисяч, попри заяви РФ щодо їхнього відведення.

Виступаючи у Білому домі, американський лідер Джо Байден заявив, що переконаний у намірі Путіна вторгнутися до України: "У нас є підстава вірити, що російські сили планують спробувати атакувати Україну у найближчий тиждень - у найближчі дні… Станом на даний момент я переконаний, що він ухвалив рішення".

Напередодні ватажки бойовиків "ЛДНР" заявили про негайну евакуацію населення ОРДЛО в Росію, що, на думку Києва, може означати підготовкою до здійснення терористами провокацій на сході. Тоді як ознак повномасштабного наступу РФ в РНБО не бачать.

У день оголошеної примусової евакуації російський президент Володимир Путін вчергове намагався схилити українську владу до прямих переговорів зі своїми маріонетками на Донбасі.

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