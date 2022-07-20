Російський диктатор заявив, що у імпортному напої, який пішов з ринку через війну, "одна хімія".

Президент Росії Володимир Путін наказав замінити напій Coca-Cola, виробник якого пішов з ринку через війну, розв'язану РФ в Україні, напоєм іван-чай. Вказівку про налагодження масового виробницьва отримає міністр сільського господарства РФ.

Про це пише пропагандистське агентство ТАСС.

"Справді, це (іван-чай - УНІАН) напевно корисніше, ніж якась Coca-Cola, там одна хімія", - заявив Путін.

Російський диктатор додав, що документ за його резолюцією про виробництво вітчизняного напою покладуть на стіл міністру сільського господарства РФ.

Нагадаємо, що Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і не продаватиме напій Coca-Cola або продукцію інших своїх брендів у Росії. Наразі компанія та її клієнти розпродають наявні запаси. Коли вони закінчаться, Coca-Cola HBC "більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в Росії", – заявила компанія.

В Росії Coca-Cola HBC крім самої Coca-Cola та її підвидів випускає Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрий", Pulpy, Rich, "Моя Сім'я", Innocent та іншу продукцію. У Росії працює 10 заводів компанії.

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