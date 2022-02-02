Представниками "русского мира" себе називають, зокрема, члени незаконних збройних формувань "ЛДНР".

Російський президент Володимир Путін заявив, що місія росіян полягає у зміцненні й розвитку "багатогранного русского мира".

Про це він заявив на церемонії вручення держнагород РФ 2 лютого, цитує пропагандистське ТАСС.

"Владика Іларіон стосовно православного світу сказав: "Не ви створили, не нам руйнувати". Звісно! Я можу сказати стосовно всього русского мира, який так само, як наша країна, є (…) і багатоконфесійним, і багатонаціональним, він такий багатоликий русский мир, величезний – не ми його створювали, проте наша місія полягає у тому, щоби зміцнювати його, розвивати і робити його привабливим для наших громадян, для всього світу", - заявив Путін.

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"Русский мир": що це таке

До 2010 року концепт "русского мира" (російського світу) використовувався як теоретична доктрина щодо громадян РФ, котрі мешкали за кордоном.

На сьогодні під "русским миром" розуміється певна спільнота людей (як деякі дослідники називають "цивілізація"), яка існує завдяки наявності певних міфологем, що їх поділяють учасники цієї спільноти.

Серед них: російська мова та культура, спільна історична пам’ять та цінності, лояльність до сучасної Російської Федерації та православ’я.

За її допомогою Кремль створює квазі-ідеологічне підґрунтя для агресивної імперіалістичної політики, а також укріплює режим всередині країни.

Представниками "русского мира" себе називають, зокрема, члени незаконних збройних формувань "ЛДНР", гібридні сили Росії на Донбасі та в Криму, а також громадяни, лояльні до сучасної загарбницької політики Путіна щодо суверенних держав.

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