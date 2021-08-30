Ідрак Мірзалізаде отримав довічне обмеження на в'їзд і проживання в Росії, бо він нібито загрожує громадському порядку країни.

Комік Ідрак Мірзалізаде з Білорусі, якого раніше жорстоко побили в Москві, став "небажаною" в РФ персоною. Через жарт про обмазаних фекаліями росіян він отримав довічну заборону на в'їзд в країну.

Про це з посиланням на рішення МВС Росії повідомляє ТСН.

У серпні Таганський суд визнав жарт Ідрака Мірзалізаде адміністративним правопорушенням. Коміка засудили до арешту на 10 діб, проте тепер стало відомо, що на цьому покарання для гумориста не закінчилися.

"Прийнято рішення про небажаність перебування (проживання) в Російській Федерації громадянина Республіки Білорусь Ідрака Кахін ОГЛИ Мірзалізаде, довічно", - повідомили в МФД РФ.

Білоруський гуморист безліч разів виступав в Росії, навесні 2021 року він отримав посвідку на проживання в цій країні. Однак його жарти не завжди подобалися росіянам. В одному з них він висміяв жителів РФ, через що в підсумку отримав арешт і статус "небажаної" персони.

Читайте такожРосіянин влаштував стрілянину по коровах на Алтаї (відео)У цьому жарті Мірзалізаде поміркував про обмазаних фекаліями росіян. Йшлося про складнощі людей з "неслов'янською зовнішністю", які намагаються винаймати квартири в Москві. За словами коміка, одного разу він орендував житло, в якому до нього жили росіяни. Там він виявив вимазаний фекаліями матрац і тому зробив висновок, що громадяни РФ вимазуються в нечистотах і тільки потім лягають спати.

"У своєму публічному виступі Ідрак Мірзалізаде допустив вирази, що збуджують ненависть і ворожнечу стосовно осіб російської національності, що принижують їх людську гідність", - так прес-служба російського МВС схарактеризувала жарт гумориста.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що натовп росіян на свято засипало розпеченими іскрами.

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Автор: Поліна Кузенко