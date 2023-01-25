"Строго кажучи, формально юридично", каже Путін, "дуже багато" американських окупантів перебувають у Німеччині.

Російський диктатор Володимир Путін, відомий своїми псевдоісторичними заявами, звернувся до питань юридичних.

На зустрічі зі студентами МДУ імені М.В. Ломоносова в Москві Путін згадав, що після Другої світової війни Німеччина була розділена на чотири сектори, які контролювали США, Великобританія, Франція і СРСР.

За його словами, США нібито не оформили припинення окупаційного статусу, а значить американські війська, що знаходяться в Німеччині, є окупантами.

Відео дня

"Радянський Союз оформив припинення цього окупаційного статусу, а Сполучені Штати - ні. І, строго кажучи, формально юридично на території Федеративної Республіки знаходяться американські окупаційні війська, а по факту так і є, їх там дуже багато", – заявив він.

Американські війська в Німеччині

Військові США вже майже 80 років на постійній основі перебувають у Європі. Чисельність військ США в Європі постійно змінюється і залежить від ситуації з безпекою в регіоні. Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року повідомлялося, що загалом у Європі перебувають близько 90 тисяч американських військовослужбовців. При цьому значна частина – понад 30 тисяч – розміщувалися саме в Німеччині.

Американські військові в Німеччині беруть участь у навчаннях, в тому числі – для Збройних сил України. У січні 2023 року прийняли рішення відновити загальновійськову підготовку військ, яка була поставлена на паузу через початок повномасштабної війни в Україні. Тепер на американських полігонах у Німеччині за участю 7-го навчального командування Сухопутних військ США в Європі та Африці планують щомісяця навчати близько 500 українських військовослужбовців.

Вас також можуть зацікавити новини: