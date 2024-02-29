Диктатор заявив, що Росії потрібно максимально раціонально розподіляти ресурси та побудувати ефективну економіку збройних сил.

Російський диктатор Володимир Путін раптово пообіцяв не втягуватися в "гонку озброєнь" із Заходом.

Як заявив диктатор під час свого послання до Федеральних зборів 29 лютого, Захід нібито хоче "вимотати" Росію, втягуючи її в "гонку озброєнь".

"Ми розуміємо, що Захід намагається втягнути нас у гонку озброєння. Тим самим вимотати, повторити трюк, який їм вдалося в 80-ті роки з Радянським Союзом. Нагадаю, у 81–88 роках військові витрати СРСР становили 13% валового національного продукту. Тому наше завдання - розвивати оборонно-промисловий комплекс, щоб наростити науковий, технологічний, індустріальний потенціал країни. Потрібно максимально раціонально розподіляти ресурси та побудувати ефективну економіку збройних сил", - заявив Путін.

Цю заяву диктатора один з присутніх топ-військових зустрів непідробною емоцією здивування. До речі, на піджаку ще одного слухача Путіна позаду здивованого військового видно значок, схожий на український прапор.

Інші заяви Путіна

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових.

Відповідну заяву Путін зробив під час свого послання до Федеральних зборів, коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона щодо ймовірності введення в Україну іноземних військ.

"Заговорили про можливість відправки в Україну натівських військових контингентів, але ми пам'ятаємо долю тих, хто відправляв колись свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими", - заявив він.

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