Путін заговорив, що Росію втягують в "гонку озброєнь" / скріншот

Російський диктатор Володимир Путін раптово пообіцяв не втягуватися в "гонку озброєнь" із Заходом.

Як заявив диктатор під час свого послання до Федеральних зборів 29 лютого, Захід нібито хоче "вимотати" Росію, втягуючи її в "гонку озброєнь".

"Ми розуміємо, що Захід намагається втягнути нас у гонку озброєння. Тим самим вимотати, повторити трюк, який їм вдалося в 80-ті роки з Радянським Союзом. Нагадаю, у 81–88 роках військові витрати СРСР становили 13% валового національного продукту. Тому наше завдання - розвивати оборонно-промисловий комплекс, щоб наростити науковий, технологічний, індустріальний потенціал країни. Потрібно максимально раціонально розподіляти ресурси та побудувати ефективну економіку збройних сил", - заявив Путін.

Цю заяву диктатора один з присутніх топ-військових зустрів непідробною емоцією здивування. До речі, на піджаку ще одного слухача Путіна позаду здивованого військового видно значок, схожий на український прапор.

Реакція військового / t.me/moscowtimes_ru

Інші заяви Путіна

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових.

Відповідну заяву Путін зробив під час свого послання до Федеральних зборів, коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона щодо ймовірності введення в Україну іноземних військ.

"Заговорили про можливість відправки в Україну натівських військових контингентів, але ми пам'ятаємо долю тих, хто відправляв колись свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими", - заявив він.

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