Володимир Путін, який вже понад 100 днів веде повномасштабну війну проти України, звинуватив Захід у виклику "хвилі глобальної інфляції", "різкому зростанні бідності та дефіциті продовольства".
Про це президент РФ заявив у зверненні до учасників ХХV Петербурзького міжнародного економічного форуму.
"Багаторічні помилки західних країн в економічній політиці і нелегітимні санкції призвели до хвилі глобальної інфляції, до руйнування звичних логістичних і виробничих ланцюжків, до різкого зростання бідності і дефіциту продовольства", - заявив російський президент.
Водночас він вважає, що "разом з викликами відкриваються і перспективи", а для Росії 2020-і роки нібито стануть періодом "зміцнення економічного суверенітету".
"При цьому російська економіка буде дедалі більше спиратися на приватну ініціативу і, зрозуміло, збереже курс на відкритість і широке міжнародне співробітництво", - стверджує Путін.
Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що лише від однієї людини в Москві залежить те, коли в Україні війська РФ перестануть вбивати людей і руйнувати міста.
Тим часом президент Російської Федерації через рішення західних країн про постачання Києву озброєння пригрозив завдавати ударів по тих об'єктах, по яких Росія поки не била.