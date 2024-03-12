Росіян переконують, що нібито всі спроби прорватися через кордон було відбито.

Федеральна служба безпеки РФ придумала шалені "втрати" добровольців РДК та легіону "Свобода Росії" під час рейду у Курську область. Втім, одні заяви спецслужби суперечать іншим.

Як повідомляє пропагандистське "РИА-Новости" з посиланням на заяву ФСБ, з 10 березня росіяни нібито запобігли "кільком спробам порушення держкордону українським формуванням у Бєлгородській та Курській областях".

"Знищено понад 100 людей живої сили супротивника, шість танків, САУ Caesar, 20 бойових броньованих машин, опорний пункт", - заявили в ФСБ.

Відео дня

Втім, спецслужба продовжує переконувати росіян, що бійці легіону та РДК нібито не зайшли у прикордонні населені пункти РФ. Попри те, що воїни показали відео боїв у Курській області, в ФСБ кажуть, що "українських озброєних формувань не виявлено".

Рейд в Курську область

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ у рамках спільної операції. Відомо, що у Тьоткіно Курської області зараз триває стрілецький бій.

Бійці легіону "Свобода Росії" знищили ворожий бронетранспортер під час рейду в Курську область.

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